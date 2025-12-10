Paracaidista estadounidense se atora en semáforo de la CDMX

diciembre 10, 2025

Un paracaidista estadounidense se atoró en un semáforo al aterrizar en una avenida principal del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cámaras del C5 captaron el incidente la mañana de este martes 9 de diciembre.

El hombre descendió desde una avioneta en paracaídas y quedó enganchado en el semáforo sobre la avenida Balderas, a la altura de la avenida Juárez. Personas en un automóvil gris se detuvieron para intentar liberarlo.

Por su parte, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al sitio para verificar y brindar apoyo. Afortunadamente, confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, informó que la infraestructura tecnológica permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en el centro capitalino.

El C2 del Centro Histórico coordinó para descartar daños o riesgos en la zona. Autoridades confirmaron que el incidente no dejó heridos. Hasta el momento, nadie ha aclarado las causas del salto en paracaídas.