Palacio de Xico es un riesgo para trabajadores municipales, tiene daños estructurales

febrero 25, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- No se descarta que, ante el daño estructural que tiene el Palacio Municipal de Xico, las autoridades cambien de sede al edificio conocido como Casa Quemada, propiedad también del Ayuntamiento, informó su alcalde Eduardo Pozos Pérez.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, el Edil refirió que la Unidad de Protección Civil realizó un dictamen de las instalaciones, pero se espera que especialistas hagan un dictamen estructural, pero sí tiene daños.

“A principios de año, cuando entramos a la administración hubo un temblor y se fracturó otra parte más, en días pasados acudimos a las oficinas de comercio, porque hubo un asentamiento. Efectivamente se está asentando una parte del Palacio Municipal, entonces ya es un riesgo para todos los que laboramos”.

Se trata, dijo, de 80 empleados municipales que se encuentran en el inmueble todos los días, pertenecientes a áreas como regidurías, archivos, sindicatura, comercio, limpia pública y otras.

Asimismo, reconoció que no cuentan con presupuesto disponible para la rehabilitación del inmueble, sin embargo, se tiene que ver primero el tema jurídico, toda vez que no se cuenta con escrituras

“Estamos viendo el desarrollo urbano y jurídico del Ayuntamiento para legalizar el predio. Lo vamos a ver, porque al parecer el INAH lo tiene como monumento histórico, vamos a ver los procedimientos y vamos a gestionar el apoyo del Gobierno Estatal y federal porque sí es una obra que requeriría muchos millones de pesos”.