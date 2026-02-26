Nuevas soluciones de rastreo inteligente Asset Tag y Asset Tag XS refuerzan la recuperación de activos críticos en México

febrero 26, 2026

En un entorno donde el robo y extravío de equipos impacta directamente la continuidad operativa de sectores estratégicos, Samsara Inc. (NYSE: IOT) pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, presentó en México su nueva generación de rastreadores: Asset Tag y Asset Tag XS, diseñados para fortalecer la visibilidad y recuperación de activos de alto valor en operaciones físicas de todos los tamaños.

En México, el robo al autotransporte de carga y la sustracción de equipos en tránsito siguen representando un riesgo estructural para la industria. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), 71% de los robos registrados en 2025 involucró el uso de inhibidores de señal (“jammer”) para bloquear sistemas tradicionales de rastreo, lo que evidencia una evolución tecnológica en los esquemas delictivos.

De acuerdo con investigaciones globales de la compañía sobre robo y pérdida de activos, 77% de las organizaciones reportó que la ausencia de un activo crítico provocó retrasos operativos significativos en los últimos 12 meses, siendo los activos pequeños los que concentran más del 70% del impacto económico.

Los nuevos dispositivos están diseñados para operar en entornos exigentes y remotos:

Asset Tag, orientado a herramientas y equipos pequeños, ofrece hasta seis años de batería sin mantenimiento, 50% más que la generación anterior.

Asset Tag XS, versión ultra compacta, permite rastrear herramientas manuales de alto valor, medidores especializados o equipos médicos, con hasta tres años de batería y opciones de montaje flexible.

Entre las principales innovaciones destacan:

Detección proactiva de activos en riesgo: alertas automáticas cuando un equipo se separa de su vehículo fuera de una geocerca confiable, lo que permite actuar en tiempo real y evitar interrupciones operativas o pérdidas mayores.

Investigación con contexto en tiempo real: visibilidad sobre última ubicación conocida, vehículo asociado y evidencia contextual que facilita decisiones de recuperación más eficientes y coordinación con equipos en campo o autoridades.

Medición del impacto financiero: análisis con IA que permite estimar el valor de los activos protegidos y recuperados, ayudando a demostrar el retorno de inversión en entornos donde la pérdida de pequeños equipos puede representar millones de pesos en costos acumulados.

“La evolución del robo en México muestra que no basta con reducir cifras, sino que es necesario elevar el nivel tecnológico de protección. Hoy vemos un uso creciente de inhibidores de señal y esquemas más sofisticados. Por eso, la combinación de una red de conectividad robusta, hardware industrial e inteligencia artificial permite a las empresas anticiparse, investigar con mayor precisión y acelerar la recuperación de activos críticos”, señaló Luis Larrea, Sales Engineering Manager de Samsara México.

En un entorno donde la seguridad patrimonial y la eficiencia operativa son determinantes para la competitividad, la digitalización y trazabilidad de activos físicos se consolidan como habilitadores estratégicos para las industrias de transporte y logística en México, a través de una plataforma de operaciones conectadas que permite mayor visibilidad y control en tiempo real.