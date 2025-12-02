Noem pide a Trump prohibir viajes de países que envían “invasores”

diciembre 2, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió el lunes con el presidente Donald Trump para recomendarle la prohibición total de viajes a personas procedentes de países que, según ella, han enviado “invasores extranjeros” a suelo estadounidense.

En un mensaje en X, escribió que recomendó la prohibición para todos los países que, en sus palabras, han estado “inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”. Añadió que Estados Unidos fue construido con “sangre, sudor y libertad”.

Esta declaración se produce luego de que un inmigrante afgano disparara la semana pasada en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional, falleciendo uno de ellos. Como respuesta, Trump anunció la congelación temporal de solicitudes de asilo de ciudadanos afganos.

Además, amenazó con bloquear “permanentemente” la inmigración desde lo que denominó “países del Tercer Mundo”, sin detallar a cuáles se refiere. En junio pasado, ya había impuesto una prohibición total de viajes para ciudadanos de países como Afganistán, Irak y Somalia, entre otros.