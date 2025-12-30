No olvides activar tu Buzón Tributario antes del 31 de diciembre

diciembre 30, 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para activar el Buzón Tributario, con multas de hasta 11 mil 540 pesos a partir del 1 de enero de 2026 para quienes no cumplan.

La plataforma digital es el canal oficial para recibir notificaciones, requerimientos y avisos fiscales; su desactivación impide enterarse de cambios en estatus fiscal, auditorías o aclaraciones, escalando problemas mayores.

Todas las personas físicas y morales deben habilitarlo, salvo excepciones como personas físicas sin actividad económica o morales en suspensión; se activa automáticamente si emitieron CFDI en los últimos 12 meses.

Te puede interesar: Dan apoyo de 30 mil pesos para afectados por accidente del Tren Interoceánico

El trámite para activar el Buzón Tributario requiere RFC vigente, contraseña o e.firma, correo y celular; se realiza en el portal del SAT validando códigos por SMS y email, descargando acuse como comprobante al finalizar.

Es importante mantener actualizados correo y teléfono, ya que cambios no reportados se consideran incumplimiento; las sanciones van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, según el Código Fiscal de la Federación.

Con el fin de año próximo, el SAT aplicará multas sin excepción a contribuyentes que omitan la activación o actualización del Buzón Tributario, un trámite urgente y evitable para personas y empresas.