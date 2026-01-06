Nahle usará recursos de reconstrucción para comprar helicópteros

enero 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.-El Gobierno del Estado de Veracruz amplió las facultades del “Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros”, a fin de que pueda destinar recursos para la adquisición y arrendamiento de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y otros medios de transporte aéreo, que permitan fortalecer la respuesta ante contingencias naturales.

La gobernadora Norma Rocío Nahle García expidió un Decreto por el que se reforma el ordenamiento que establece la creación y bases para la constitución y formalización del Fideicomiso que se debe usar para reconstrucción daños por fenómenos naturales, como las inundaciones ocurridas en octubre en la zona norte del estado.

En el Decreto, la gobernadora expone que su administración tiene como prioridad salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como proteger sus bienes y la infraestructura en sectores estratégicos como comunicaciones, hidráulico, educativo, de salud, urbano, vivienda, medioambiental, agropecuario, rural y pesquero, mediante mecanismos que permitan una atención inmediata, ágil y eficaz ante los daños ocasionados por fenómenos perturbadores.

Por ello, se destaca la consolidación de un instrumento financiero que permite enfrentar y reducir los estragos derivados de los desastres, a través de acciones de prevención, mitigación y reconstrucción.

La reforma establece que el Fideicomiso tendrá como fin, conforme a su disponibilidad presupuestal y flujo de efectivo, la adquisición, arrendamiento, operación, mantenimiento y aseguramiento de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados u otros medios de transporte aéreo que resulten necesarios para apoyar labores de atención, traslado, evaluación de daños, búsqueda y rescate, así como cualquier otra acción indispensable para la mitigación y respuesta ante fenómenos perturbadores, en las etapas de mitigación, emergencia y reconstrucción.

Asimismo, se contempla la realización de acciones para las etapas de mitigación, emergencia y reconstrucción de infraestructura pública y vivienda afectada, así como la adquisición de materiales, suministros, bienes, apoyos alimenticios, insumos diversos —incluidos insumos médicos—, gastos de operación y la contratación de servicios y arrendamiento de maquinaria especializada.

Los plazos para la compra

Mediante el Decreto se instruye al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a programar, determinar y ejecutar las acciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido.

De igual forma, el Comité Técnico del Fideicomiso contará con un plazo de 30 días naturales para actualizar las Reglas de Operación, estableciendo los procedimientos correspondientes conforme a la normatividad aplicable, para alcanzar los fines del instrumento financiero.

La historia de la propuesta

Desde el 4 de diciembre la Silla Rota informó que la titular de la secretaria de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, reconoció que se analizaba la posibilidad de comprar aeronaves para el Estado con los fondos del Fideicomiso deProtección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado.

El 10 de noviembre del 2025, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su gobierno proyecta la adquisición de cuatro nuevos helicópteros y un avión para fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Protección Civil (SPC), ante el deterioro y la obsolescencia del equipo actual.

Nahle justificó que los aparatos con los que actualmente cuenta la dependencia “ya son muy viejos y presentan limitaciones técnicas”, lo que complica las labores de rescate, traslado de personal y atención de emergencias en zonas de difícil acceso.

Durante las contingencia del mes de octubre del 2025, cuando se inundó la huasteca veracruzana, gobiernos de otras entidades prestaron equipo aéreo para tender puentes de comunicaciones con las localidades incomunicados.

En el mes de noviembre, como parte de las comparecencias de los secretario de despacho, se informó que el fideicomiso tiene un saldo de mil 22 millones 669 mil 303 pesos, de los cuales se han gastado 14 millones de pesos para los programas de empleo temporal en Poza Rica y Álamo.

Reconstrucción iniciará este año

En su conferencia de prensa de este lunes 5 de enero afirmó que la secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Siop) se enfocará a lo largo de este año, en la construcción de 40 caminos, carreteras u puentes que resultaron afectado por las inundaciones en el norte de Veracruz.

Los municipios más afectados son: Huayacocotla, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Tlachichilco, Ixhuatlán de Madero y Zacualpan.