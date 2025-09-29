Nahle se pronuncia a favor de la revocación de mandato, ella siempre ha ido a la urnas

septiembre 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La figura de revocación del mandato debe aplicar para todos los cargos de elección popular de seis años, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien se manifestó a favor del mismo y rechazó que el Congreso del Estado la proteja al no legislar al respecto.

Nahle García refirió que ella siempre ha acudido a las urnas y ha sido votada por lo que nunca ha accedido a un cargo de manera plurinominal.

“Yo siempre he ido a la urna en el 2012 en el 2015 en el 2021 y en el 2024, yo soy una democrática y siempre he ido a la urna y he respetado la urna, lo que digan el 2012 no me favoreció, pues no me favoreció, ni impugné, ni nada. Yo no tengo ningún problema, por eso al contrario y además yo tuve un gran maestro directito, quien a mí me formó políticamente se llama Andrés Manuel López Obrador”.

Considero, además, que la revocación de mandato debería aplicarse para la gobernadora , pero también para senadores.

“La presidenta está en revocación de mandato, es presidenta, los que duramos 6 años, está bien, yo no tengo problema con eso, ya el congreso lo que decida, sin problema. Yo siempre voy a la urna, nunca he sido pluri”, concluyó.