Nahle crea OPD para limpiar los hospitales de Veracruz

enero 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 14 de enero de 2026.— La gobernadora Rocío Nahle creó el Organismo Público Descentralizado “Sistema de Gestión Integral de Limpieza del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LIMPIAVER)”. El nuevo OPD tiene como objetivo fortalecer los servicios de limpieza, higiene, asepsia y lavandería en hospitales, clínicas y demás instalaciones del sector público estatal de salud.

De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, que entra en vigor este 15 de enero de 2025, LIMPIAVER contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, administrativa, operativa y de gestión. Actuará como prestador institucional interno del Gobierno del Estado y estará sectorizado a la Secretaría de Salud.

El nuevo organismo tendrá a su cargo la limpieza general de espacios e instalaciones de hospitales, clínicas, laboratorios y unidades médicas del sector público, además de dependencias, organismos públicos descentralizados y otros entes estatales.

El decreto justifica su creación con el argumento de que se busca mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir riesgos de infecciones y garantizar condiciones adecuadas de higiene, al tiempo que se protegen los derechos laborales del personal, suprimiendo esquemas de subcontratación que pudieran afectarlos.

Nahle presidirá la Junta de Gobierno

Como máxima autoridad del organismo, LIMPIAVER contará con una Junta de Gobierno integrada por:

• La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;

• La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente;

• La persona titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

• La persona titular de la Secretaría de Salud; y

• La persona titular de la Contraloría General del Estado.

Todos los integrantes tendrán voz y voto, y sus cargos serán honoríficos, por lo que no recibirán remuneración alguna. La persona titular de la Dirección General de LIMPIAVER fungirá como secretario técnico de la Junta, mientras que el Órgano Interno de Control participará como invitado permanente en las sesiones.

La junta de gobierno tiene entre sus atribuciones:

Vigilar el adecuado cumplimiento de las labores sustantivas y adjetivas del Organismo;

Revisar y aprobar el Programa General de Trabajo propuesto por la persona titular de la Dirección General;

Revisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Organismo, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;

Aprobar el proyecto de estructura orgánica y su Estatuto, así como las modificaciones y actualizaciones que procedan, a propuesta de la persona titular de la Dirección General, en apego a la normatividad aplicable, a efecto de realizar las gestiones ante las instancias correspondientes;

Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Dirección General, los nombramientos y remociones de las personas servidoras públicas que ocupen cargos dentro de la estructura administrativa del Organismo; y

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos, así como aquellas que establezcan las disposiciones normativas específicas.

La Junta de Gobierno deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del ordenamiento y que el Estatuto Orgánico del organismo deberá expedirse en un plazo máximo de 90 días posteriores a dicha instalación; es decir, tendrán tres meses para ser operativo.

¿Cuál será la relación con Estado -Trabajadores?

Al establecer cómo serán las relaciones laborales con los trabajadores, solo se menciona que se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Asimismo, el OPD estará sujeto a los sistemas de control interno, fiscalización superior, responsabilidades administrativas, disciplina financiera y rendición de cuentas previstos en la legislación aplicable.

El Apartado B del artículo 123 de la Constitución establece:

• Jornada: Máxima de 8 horas para el turno diurno y 7 para el nocturno. Las horas extra se pagan al doble.

• Días de descanso: Por cada seis días de trabajo, se disfrutará de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

• Vacaciones: Los trabajadores gozarán de vacaciones no menores de 20 días al año.

• Estabilidad laboral: Los trabajadores solo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

• Escalafón: Los ascensos se otorgan en función de conocimientos, aptitudes y antigüedad.

• Seguridad social: Se organiza mediante un sistema que abarca accidentes, enfermedades, jubilación, invalidez y muerte.

• Justicia laboral: Los conflictos se someten al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

• Trabajadores de confianza: Gozan de protección al salario y beneficios de seguridad social, pero carecen de estabilidad en el empleo, de acuerdo con la interpretación jurisdiccional.