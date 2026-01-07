Muere tecladista de Banda MS mientras jugaba béisbol en Mazatlán

enero 7, 2026

La música regional mexicana atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Gerson Leos, tecladista de la reconocida Banda MS de Sergio Lizárraga.

El fallecimiento ocurrió el martes 6 de enero de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, ciudad de origen de la agrupación. La noticia generó un fuerte impacto entre seguidores, colegas del medio artístico y la comunidad musical, debido a lo repentino del suceso y a la trayectoria del músico dentro de una de las bandas más exitosas del género.

De acuerdo con los primeros reportes, Gerson Leos, de 36 años, participaba en un partido amistoso de béisbol cuando se desplomó de manera súbita en el campo. Testigos indicaron que sufrió un aparente infarto fulminante. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarlo; sin embargo, fue declarado sin vida en el sitio, sin que hasta el momento exista un informe médico oficial con mayores detalles.

La Banda MS confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió un mensaje de despedida y envió condolencias a la familia del músico. En el comunicado, la agrupación destacó la calidad humana y el aporte musical de Gerson Leos, asegurando que su recuerdo permanecerá vivo en cada escenario y en las canciones que ayudó a construir durante su carrera.

Tras darse a conocer la noticia, fanáticos y artistas del regional mexicano inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y homenaje. Gerson Leos era reconocido por su talento como tecladista y su cercanía con el público.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre homenajes o servicios funerarios, aunque su legado musical queda marcado en la historia de Banda MS.