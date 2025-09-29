Muere Roscoe, el bulldog del piloto Lewis Hamilton

septiembre 29, 2025

El bulldog de Lewis Hamilton, Roscoe, murió este domingo 28 de septiembre tras varios días internado, confirmó el piloto de Ferrari en un emotivo mensaje de despedida.

A través de sus redes sociales, dio a conocer la pérdida de su “mejor amigo”, que estuvo con él durante 12 años. En Instagram compartió un emotivo mensaje acompañado de fotos junto a Roscoe.

“Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. “Roscoe, para siempre”, publicó en X.

El piloto británico relató que, después de cuatro días en soporte vital luchando con todas sus fuerzas, tuvo que tomar la difícil decisión de despedirse de su mascota.

El vínculo entre Hamilton y Roscoe era muy conocido en el mundo del automovilismo, al punto que el can tenía un lugar especial en el paddock. La propia Fórmula 1 le dedicó un mensaje de apoyo y despedida.

“Descanse en paz, Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio… Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles“, compartieron en sus redes sociales.

Hace unos días, se informó que estaba internado por neumonía y problemas respiratorios, incluso sufrió un paro cardíaco y fue puesto en coma. Lamentablemente, no pudo recuperarse.