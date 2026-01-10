Natanael Cano se salva de ser arrestado en Sonora

enero 9, 2026

El pasado 31 de diciembre se emitió una orden de arresto en contra del cantante de corridos tumbados Natanael Cano; sin embargo, se ha dado a conocer que su equipo legal ya logró la suspensión provisional para impedir que el intérprete de “Blancanieves” quede bajo disposición de las autoridades de Sonora.

El recurso legal utilizado por la defensa el cantante fue concedido por la juez Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, del Juzgado Primero de Distrito en Sonora. Se trata de una medida provisional para proteger la libertad del cantante mientras las autoridades revisan el proceso en contra del también compositor.

⇒ De acuerdo con diversos medios de comunicación, hasta el momento no se ha dado a conocer el delito por el que el intérprete de temas como “Perlas Negras”, “PCR”, “Presidente”, entre muchas otras más, podría ser arrestado en Sonora.

Natanael Cano podrá disfrutar de su libertad, mientras la suspensión se mantenga vigente; la jueza determinará si el amparo será de manera definitiva o no. Si el cantante no tuviera este tipo de medida, podría ser citado a una audiencia inicial del caso y el juez podría imponer algunas medidas aunque éste se encuentre en libertad.

Esta no sería la primera vez que Natanael Cano tiene problemas con las autoridades de México. En 2024, para ser exactos el 29 de marzo, el cantante fue detenido por policías de Hermosillo por conducir un automóvil de lujo sin placas y a exceso de velocidad por una avenida muy conocida de aquella ciudad.

⇒ Derivado de ese episodio, el músico fue vinculado a proceso penal y se le impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y la restricción para abandonar el país sin autorización.