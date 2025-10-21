Cae Francisco Ernesto “N”, operador de ‘Los Gigios’ en Sonora

octubre 21, 2025

Como parte de la Operación de la Frontera Norte, autoridades mexicanas detuvieron a Francisco Ernesto “N”, en la colonia Buenos Aires del municipio de Nogales, Sonora. El detenido cuenta con 50 años de edad y era buscado por presuntamente dirigir distintas operaciones de la célula criminal conocida como ‘Los Gigios’.

Este martes 21 de octubre, se logró la detención de Francisco Ernesto “N”, miembro clave de Los Gigios, célula criminal dedicada a crímenes como tráfico de personas y de drogas hacia la Unión Americana, así como secuestros y asesinatos cometidos en contra de miembros de grupos rivales.

En su detención, al sujeto le fueron aseguradas 40 dosis de cristal y de cocaína; asimismo, se le informó sobre sus derechos de ley, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos que le fueron asegurados.

En el operativo para su detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).