Muere atropellado el maratonista más longevo del mundo a los 114 años

julio 15, 2025

Fauja Singh, el reconocido corredor de maratones apodado el “Torpedo con Turbante”, falleció a los 114 años tras ser atropellado por un automóvil en su pueblo natal en India.

El accidente, ocurrido mientras cruzaba una carretera, le causó graves heridas en la cabeza, según informaron medios locales. Fue trasladado a un hospital, donde murió poco después. Su club de atletismo con sede en Londres, “Sikhs In The City”, confirmó la trágica noticia.

Singh, considerado el corredor de maratón más longevo del mundo, saltó a la fama en 2011 cuando completó el Maratón de Toronto a los 100 años. Sin embargo, su récord no fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness debido a la falta de un certificado de nacimiento que verificara su edad.

Su pasaporte británico indicaba que nació el 1 de abril de 1911, pero las autoridades indias señalaron que en esa época no se registraban los nacimientos de manera formal.

El primer ministro de India, Narendra Modi, lo homenajeó describiéndolo como “una figura extraordinaria que inspiró a generaciones con su dedicación al deporte y la vida saludable”. Singh también fue portador de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Singh comenzó a correr a los 89 años como una forma de superar la profunda depresión que sufrió tras la muerte de su esposa y su hijo Kuldip, este último en un trágico accidente en 1994. Durante una tormenta, una lámina de metal arrancada por el viento decapitó a su hijo frente a sus ojos.. “No pensaba que su vida valiera la pena sin él”, relató su entrenador, Harmander Singh.

Tras mudarse a Londres con su hijo menor, encontró en el atletismo un nuevo propósito. Inspirado por corredores y tras ver un maratón en televisión, decidió dedicarse a las carreras de larga distancia. Aunque comenzó tarde, su determinación lo llevó a completar nueve maratones.

Se retiró en 2013, a los 101 años, tras finalizar una carrera de 10 km en Hong Kong en 1 hora y 32 minutos. En sus últimos años, expresó el deseo de ser recordado: “Espero que la gente no me olvide, y que sigan invitándome a eventos aunque ya no corra”.