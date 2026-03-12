Rubén Moreira advierte posible “Plan B” tras freno a Reforma Electoral

marzo 12, 2026

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdéz, afirmó que Morena podría impulsar un “Plan B” luego de que la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum no se aprobara por falta de quórum en San Lázaro.

En entrevista para En Contacto, el legislador señaló que el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, reconoció en tribuna la posibilidad de una nueva estrategia legislativa, aunque todavía no se conoce el alcance de dicha propuesta.

Moreira advirtió que existe preocupación de que se intenten realizar cambios mediante leyes secundarias que podrían contravenir la Constitución, además de señalar que hasta ahora no se ha buscado consenso con las fuerzas de oposición para construir una reforma electoral.