Mónica Garza revela amenaza de muerte por parte de vocalista de Los Tucanes de Tijuana

La periodista y conductora mexicana Mónica Garza sorprendió recientemente al revelar que fue amenazada de muerte por uno de los integrantes de la reconocida agrupación Los Tucanes de Tijuana. Según Garza, el incidente ocurrió tras una entrevista realizada hace algunos años, en la que formuló una pregunta incómoda relacionada con supuestos vínculos del grupo con el narcotráfico.

Recientemente, durante una entrevista para el podcast, Perversiones de un café, conducido por Antonio Castañeda, Monica Garza narró que fue amenazada de muerte por Mario Quintero, vocalista de la banda Los Tucanes de Tijuana, tras confrontarlo con información sobre una investigación de la DEA relacionada con la agrupación.

El incidente ocurrió hace más de una década, durante la grabación de un episodio de Historias Engarzadas. Garza cuestionó a Quintero sobre una investigación de la DEA que señalaba a la banda por interpretar narcocorridos dedicados a figuras del crimen organizado. Al finalizar la entrevista, mientras se tomaban una fotografía, Quintero le dijo en tono amenazante:

“Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando” .