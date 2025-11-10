México tendrá eventos gratuitos para transmitir el Mundial

noviembre 10, 2025

Este 10 de noviembre, la representante de México para el Mundial de Fútbol del próximo año, Gabriela Cuevas, informó sobre las “Fiestas México 2026”, las cuales serán eventos públicos y gratuitos en donde se transmitirán todos los partidos y se realizarán actividades para celebrar la justa deportiva.

Este lunes 10 de noviembre, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la funcionaria mexicana Gabriela Cuevas hicieron la presentación oficial de la próxima Copa del Mundo a celebrarse en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Ahí, informaron sobre las “Fiestas México 2026”, que serán lo que mundialmente se conocen como FIFA Fan Fest pero en las sedes de nuestro país, es decir, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Como parte de estos eventos no sólo se transmitirán los juegos y celebrarán a lo grande dicha justa deportiva con comida y música, sino que, también se realizarán actividades deportivas como torneos de fútbol para niños, personas mayores y discapacitados, para lo cual se construirán canchas deportivas.

“El gobierno de México, en coordinación con los estados y municipios y el sector privado organiza las Fiestas México 2026, que serán eventos públicos y gratuitos, en donde transmitiremos los partidos de futbol y disfrutaremos muchas otras actividades que pronto les compartiremos, México vuelve a ser historia, más fuerte y más grande que nunca, México 2026″, aseveró Gabriela Cuevas.

Por otro lado, de cara a dicho evento, las acciones del gobierno se enfocarán en los siguientes asuntos: coordinar acciones entre todos los niveles de gobierno, fortalecimiento de infraestructura, agilizar procesos de visas y trámites migratorios, colaboración con la FIFA, así como un plan integral.