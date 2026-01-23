México queda fuera de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó que México quedó fuera de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Alicia Bárcena calificó a este consejo como un “sistema paralelo” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con un enfoque “muy unilateral”.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, Suiza, donde encabeza la delegación mexicana, Alicia Bárcena detalló que México no fue invitado a la Junta de Paz impulsada por el presidente Trump.

La titular de Semarnat señaló que la iniciativa de Trump se aparta del modelo multilateral de la ONU.

Subrayó que, a diferencia del organismo internacional, en donde cada país países tienen “voz y voto” dentro de un proceso “multilateral y simétrico”, el planteamiento del mandatario estadounidense carece de ese equilibrio.

En entrevista con la agencia EFE, Alicia Bárcena añadió que será necesario observar cuántos países deciden sumarse a esta propuesta, toda vez que hasta el momento México no ha sido invitado.

Países como Argentina y Paraguay han confirmado que serán parte de la iniciativa, a lo que Alicia Bárcena consideró que se trata de naciones que coinciden ampliamente con la visión promovida por Donald Trump.

Tras esto, la funcionaria no refirió si México analizaría esta posibilidad en caso de ser invitado, aunque reiteró que se alinea más con la forma de operar del ya existente Consejo de la ONU.