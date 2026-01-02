México detiene a ‘El Sagitario’, el líder de un cártel acusado de terrorismo en EU

enero 2, 2026

Las fuerzas mexicanas detuvieron a un presunto líder del narcotráfico acusado de terrorismo en Estados Unidos, informaron el miércoles fuentes gubernamentales. Las autoridades capturaron a Pedro Inzunza Noriega en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

Washington acusó a Inzunza Noriega en mayo de dirigir una importante operación de contrabando que transportaba fentanilo, cocaína y heroína a través de la frontera. Los fiscales lo describen como un alto cargo de la Organización Beltrán Leyva, un grupo que, según ellos, surgió del cártel de Sinaloa, pero que se ha desmoronado desde entonces.

Los cargos contra Inzunza Noriega representan la primera vez que las autoridades estadounidenses aplican la legislación antiterrorista a un miembro de un cártel, según el Departamento de Justicia.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, declaró en mayo que los cargos reflejaban una nueva estrategia legal contra las organizaciones mexicanas de narcotraficantes. Afirmó que los fiscales buscarían las penas máximas para los acusados.

Los cargos de mayo siguieron a la orden ejecutiva de Trump que clasificaba al cártel de Sinaloa como entidad terrorista extranjera. El Departamento de Estado de EE.UU. adoptó esta designación en febrero. El presidente estadounidense también ha designado el fentanilo como arma de destrucción masiva.

Las autoridades federales estadounidenses alegaron que Inzunza Noriega colaboró con su hijo en la fabricación y distribución de opiáceos sintéticos a escala industrial, introduciendo miles de kilos en el país a lo largo de varios años.

Las autoridades mexicanas allanaron varias propiedades en diciembre de 2024, incautando aproximadamente 1.650 kilogramos de fentanilo en lugares supuestamente controlados por el padre y el hijo. Las autoridades describieron este hecho como la mayor recuperación de esta droga registrada en el mundo.

Fuerzas navales mataron al hijo de Inzunza Noriega, Pedro Inzunza Coronel, durante operaciones en Sinaloa en noviembre. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el personal naval que realizaba registros encontró resistencia armada. Coronel murió en el enfrentamiento resultante, mientras que otros dos sospechosos fueron capturados.

Trump ha presionado a Ciudad de México para que amplíe las operaciones antinarcóticos desde que asumió el cargo el año pasado, advirtiendo de posibles sanciones comerciales si la cooperación resulta insuficiente.

Otras cinco figuras vinculadas a la Organización Beltrán Leyva se enfrentan a un proceso por tráfico y delitos financieros en el mismo caso. Los fiscales describen a la organización como una organización que emplea la violencia extrema, incluidos asesinatos, secuestros y coacción física, para mantener el control sobre las rutas de contrabando y los territorios de México.