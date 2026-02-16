México confirma dos simulacros nacionales de sismo en 2026

febrero 16, 2026

El Gobierno de México informó que en 2026 se realizarán tres simulacros de sismo; dos de ellos serán a nivel nacional, en los que sonará la alerta sísmica a las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, detalló que el primero se llevará a cabo el 18 de febrero y será un ejercicio regional para la Ciudad de México y el Estado de México.

El segundo se realizará el 6 de mayo, como parte del Primer Simulacro Nacional, en el marco del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El tercer simulacro tendrá lugar el 19 de septiembre y, por primera ocasión, se efectuará en sábado, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

Asimismo, adelantó que se trabaja en ajustes al volumen del sonido y en la modificación de la leyenda “presidencial” que aparece en los teléfonos celulares cuando se emite el aviso.