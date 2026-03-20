Meta cierra el metaverso tras perder 80,000 millones de dólares

marzo 19, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que comenzó en 2021 como un cambio de identidad histórico para Facebook, hoy se traduce en una de las retiradas más costosas de la tecnología moderna. Mark Zuckerberg, quien incluso renombró a su compañía como Meta en honor a su visión de un universo virtual inmersivo, ha decidido desconectar los sistemas de su plataforma principal, Horizon Worlds, marcando el fin del metaverso tal como se nos prometió.

El desplome de un sueño digital

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los entusiastas de la realidad virtual: Horizon Worlds dejará de funcionar en los visores Quest el próximo 15 de junio de 2026. La aplicación desaparecerá de la tienda oficial a finales de marzo.

Las razones detrás de este cierre son puramente económicas y de tracción. Solo en 2025, la división encargada del proyecto, Reality Labs, registró pérdidas por 19,200 millones de dólares. En total, la aventura del metaverso le ha costado a la empresa casi 90,000 millones de dólares en siete años, una cifra astronómica si se considera que sus ingresos apenas cubren el 16% de sus costos operativos.

¿Por qué no convenció al público?

El metaverso de Zuckerberg chocó contra una realidad incómoda: el escepticismo masivo. Los avatares sin piernas que se volvieron memes, los gráficos criticados por su simpleza y la barrera de entrada que suponía comprar un visor de hasta 500 dólares alejaron al usuario promedio. Horizon Worlds nunca logró superar unos pocos cientos de miles de usuarios activos, una cifra insignificante para una empresa acostumbrada a conectar a miles de millones.

Esta retirada ha venido acompañada de recortes drásticos, incluyendo el cierre de estudios de videojuegos como Ouro Interactive y el despido de más de 1,000 empleados especializados en VR a inicios de 2026.

El nuevo rumbo: IA y lentes inteligentes

Meta no va a desaparecer, pero su enfoque ha dado un giro de 180 grados. El presupuesto que antes se devoraba el metaverso ahora se redirigirá hacia la Inteligencia Artificial y sus lentes inteligentes Ray-Ban Meta, los cuales han tenido un éxito real en ventas.

Aunque la empresa menciona que un Quest 4 viene en camino para el próximo año, el concepto del metaverso ha quedado reducido a una aplicación móvil similar a Roblox. Aquel universo donde trabajaríamos y viviríamos de forma inmersiva ha pasado de ser el futuro de internet a convertirse en una de las lecciones más caras de Silicon Valley.