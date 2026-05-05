Meta reforzará medidas de protección para menores en la UE

mayo 5, 2026

Tras una ola de críticas, el gigante tecnológico Meta ampliará sus medidas de seguridad para cuentas de adolescentes en los 27 países de la Unión Europea y en Estados Unidos. El objetivo es brindar un respaldo sólido que garantice la integridad de los menores en sus entornos digitales.

Recientemente, las empresas de tecnología han enfrentado una fuerte presión para implementar sistemas de verificación de edad más estrictos. Esto se debe a la creciente tendencia de casos de abuso en internet, al deterioro de la salud mental de los jóvenes y, en el escenario más grave, a la difusión de contenido sexual de menores generado por inteligencia artificial.

Desde el año pasado, la compañía de Mark Zuckerberg implementó tecnologías para detectar cuentas sospechosas de pertenecer a adolescentes, incluso si el usuario indica una fecha de nacimiento que sugiere mayoría de edad. Al identificar estos perfiles, el sistema activa automáticamente las “protecciones para adolescentes”.

Inclusive, estas herramientas se han visto reforzadas con el uso de IA avanzada para detectar cuentas de menores a pesar de que hayan mentido sobre su edad. La inteligencia artificial funciona analizando los perfiles completos para encontrar pistas que brinden un contexto que ayude a constatar la edad real del usuario; además, busca frenar la creación de cuentas por parte de menores que no cumplen con los requisitos de la plataforma.