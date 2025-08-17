Medidas a favor de personas peatonas, propone diputado Guillermo Pintos

agosto 17, 2025

• Previamente a la conmemoración del Día del Peatón, plantea acciones, obras, programas y estrategias en materia de seguridad vial.

Xalapa, Ver., 17 de agosto de 2025.- Con motivo del Día del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales a emprender acciones en favor de la seguridad vial.

En la Cuarta Sesión del Segundo Receso de este año, el legislador expuso que su planteamiento tiene como objetivo la implementación de acciones, obras, programas y estrategias por las que se busca:

Priorizar al peatón en el diseño y rehabilitación de calles, garantizando infraestructura segura, accesible e incluyente; implementar campañas masivas de educación y cultura vial que promuevan el respeto al paso peatonal y límites de velocidad; adoptar y reportar avances en los 12 objetivos globales de desempeño en seguridad vial, con énfasis en la reducción de muertes de usuarios vulnerables y, una vez concluidos los trabajos de armonización de la Ley de Movilidad en Veracruz, incorporen en sus ordenamientos municipales los principios respectivos para su efectiva aplicación.

El representante popular citó información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual, cada año mueren aproximadamente 1.3 millones de personas en siniestros viales, y uno de cada cuatro decesos corresponde a peatones. Además, entre 2010 y 2021, las muertes de peatones aumentaron 3 por ciento.

Miguel Guillermo Pintos Guillén consideró que esta conmemoración es propicia para reflexionar y a tomar acciones. “Las autoridades junto con la ciudadanía organizada debemos trabajar para que las ciudades sean lugares más seguros e inclusivos para todos” y que “es necesario repensar el diseño de nuestras ciudades, priorizar la infraestructura y abandonar el diseño urbano orientado hacia el automóvil”.

