Tragedia en Alvarado por accidente carretero: muere familia, tres de ellos eran menores

agosto 24, 2025

La familia viajaba con dirección a Alvarado

Juan David Castilla

Una familia completa murió la mañana de este domingo 24 de agosto tras un accidente sobre la carretera federal 180 en el municipio de Alvarado, ubicado en la región costera central del estado de Veracruz, donde un autobús chocó de frente contra el vehículo particular en el que viajaban.

En el automóvil compacto viajaba una familia de cinco integrantes, quienes murieron y quedaron prensados, entre ellos tres menores de edad, situación que ha provocado una gran consternación entre la población veracruzana, debido a la peligrosidad de algunas carreteras estatales y federales de la entidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas en el tramo Alvarado-Paso del Toro, a la altura de la localidad Arbolillo, donde un autobús de la línea Sotavento invadió el carril contrario e impactó a un automóvil Chevrolet-Aveo, color rojo, con placas de circulación YJW-499-B.

Los pasajeros del automóvil fallecieron de manera inmediata. Tras los trabajos del Cuerpo de Bomberos de Alvarado para liberar a las personas prensadas, el saldo del siniestro fue de cinco personas fallecidas, dos adultos, dos niños y una niña.

El conductor del autobús de pasajeros Sotavento y su cobrador huyeron del lugar, por lo que las autoridades ministeriales y policiacas desplegaron un intenso operativo de seguridad para la búsqueda y localización de los responsables.

Después de cuatro horas de labores de rescate, fueron retiradas las unidades siniestradas sobre la carretera número 180 y la circulación fue liberada en su totalidad.

De acuerdo con testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad e intentaba rebasar cuando impactó de frente al automóvil donde viajaba la familia. También circula la versión de que el cobrador de la línea de transporte y el chofer del camión tuvieron un altercado y eso generó una distracción que provocó el accidente.

Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, la que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y proceder legalmente por esta tragedia.