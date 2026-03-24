Más de 15 mil visitantes presencian descenso de Kukulcán en Chichén Itzá

marzo 23, 2026

En lo que va del Operativo de Equinoccio de Primavera en la zona arqueológica de Chichén Itzá, más de 15 mil personas han presenciado el descenso de Kukulcán en El Castillo. En tanto, la deidad ancestral, cuya llegada anuncia buenos augurios para el Mayab, respondió al encuentro al aparecer con sus siete triángulos perfectamente formados antes del ocaso.

En este espectáculo de luz y sombra, que cada año reúne a visitantes de diversas nacionalidades, destacó la coordinación entre instancias federales, estatales y representantes de la comunidad, que sumaron esfuerzos en un plan logístico para agilizar el acceso, ordenar la movilidad y desahogar las principales vías que rodean la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Al respecto, el director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán (Cultur), David Escalante, explicó que el operativo permitió poner en marcha medidas de organización que no se aplicaban desde hace siete años, como el acceso vehicular al parador, a los estacionamientos ejidales cercanos y la implementación de una salida a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

⇒ Para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los visitantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), paramédicos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Guardia Nacional brindaron atención y resguardo en todo momento.

⇒ El 21 de marzo, fecha en la que por tradición este asentamiento arqueológico recibe una considerable afluencia de turistas atraídos por el misticismo del equinoccio, se vivió una jornada marcada por la fiesta y la identidad.

Los acordes de la Charanga Hermanos Canul, originaria de Yaxunah, dieron la bienvenida a Kukulcán en punto de las tres de la tarde. Jóvenes jaraneros bailaron a los pies de la pirámide erigida en honor al dios maya y, a las 16:50 horas, tras una breve pausa, la deidad arribó nuevamente a su tierra rumbo al cenote sagrado.

Aunque este 22 de marzo concluyó el operativo especial, el fenómeno arqueoastronómico -el descenso de Kukulcán en el Castillo- continuará observándose, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, hasta inicios del mes de abril.