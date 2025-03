Más allá de los límites, de Karina Vera pretende ser una fuente de inspiración

marzo 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este día fue presentado el libro «Más allá de los límites, relatos de éxito en personas con síndrome de Down» de Karina Martínez Vera fundadora de IMIDI, Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral A.C.

En este, explica, comparte historias de éxito de personas con síndrome de Down de cinco diferentes países que están conquistando sus más grandes sueños y están dejando un precedente importante.

«En este libro entrevisté a las personas con síndrome de Down y también a sus familias, quienes nos comparten cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado y cómo los han superado. Entonces este libro pretende ser una fuente de inspiración y también una guía y un aliado para familias y especialistas que creen en el potencial humano y están dispuestas a impulsar a las personas con síndrome de Down para que puedan vivir en plenitud».

Durante un año se dio a la tarea de contactar a las personas con síndrome de Down de los cinco diferentes países que participan para comenzar las entrevistas y posteriormente llegó el periodo de redacción, concentración, de estilo ortográfico y el proceso de diseño, que se llevó otro tiempo y que estuvo a cargo de la agencia Incógnito.

«Ellos nos ayudaron justamente para que el libro no sólo tuviera un contenido valioso, sino que también fuera muy didáctico. Este libro cuenta con códigos QR que a todas las personas que lo leen, pues a través de este código los dirige a vídeos y a información que ayuda justamente a hacer más accesible la información. Este libro también, sorpresa maravillosa para todas las personas que nos escuchan, también la agencia Incógnito nos hizo la transcripción al inglés».

El libro se puede adquirir en la página web en www.imidixalapa.org, también está disponible en Amazon y en algunos otros espacios como la librería de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo.

«Seguimos convocando a librerías que tengan la intención de sumar en este tema, que abran el espacio, que nos inviten y con muchísimo gusto ahí estaremos justamente para acercar esta información que va a cambiar vidas, definitivamente».

Subrayó que este libro ayuda a erradicar mitos, estereotipos y prejuicios que lo que han hecho a lo largo del tiempo es limitar el desarrollo, participación y generación de oportunidades para las personas con síndrome de Down.

«Entonces yo les diría que lo lean porque será un parteaguas importante, que les va a dar herramientas, que va a ampliar su visión. Cuando tú tienes claro que una persona con síndrome de Down puede lograr sus metas en la vida, aunque nadie antes lo haya hecho y apuestas por hacerlo, las cosas se dan, quizá no fácil, y ahí compartimos varias historias, quizá no fácil, pero pueden lograr cosas que incluso nadie había pensado».