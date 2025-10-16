María Antonieta de las Nieves cierra su etapa como “La Chilindrina”

octubre 16, 2025

María Antonieta de las Nieves confirmó el retiro definitivo de su personaje “La Chilindrina” tras más de medio siglo de carrera, durante una entrevista con Matilde Obregón en YouTube.

La artista de 75 años explicó que su decisión responde al desgaste físico y al cambio de prioridades en su vida. Declaró que no ha descansado en ningún momento de su vida.

Reveló que el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, influyó significativamente en su decisión. Aunque no descarta apariciones esporádicas, dejó claro que el ritmo intenso de trabajo ha concluido.

También recordó su crisis de salud en Perú durante 2025, cuando fue hospitalizada de emergencia tras consumir 19 pastillas diarias prescritas por médicos.

Luego de una larga recuperación, De las Nieves asegura sentirse “feliz” con su nueva vida tranquila, marcando el fin de una era en la televisión mexicana.

El personaje de “La Chilindrina“, creado por Roberto Gómez Bolaños, debutó en 1971 dentro de los sketches de “El Chavo del 8“, con su primera aparición documentada en el episodio “El ropavejero“.

No obstante, la actriz María Antonieta de las Nieves registró legalmente su nombre e imagen, lo que generó una prolongada disputa judicial con el creador por los derechos de autor.