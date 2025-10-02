Madre de Lamine Yamal cobra por una cena de lujo con ella

octubre 2, 2025

Sheila Ebana, madre del futbolista Lamine Yamal, ha causado polémica luego de que se anunciara la venta de boletos para poder estar en una cena de lujo con ella. Con paquetes desde los 150 euros hasta los 800, el evento se realizará el 7 de noviembre en The Leonardo Royal Hotel City, y tendrá a Ebana como la protagonista del encuentro social.

La idea viene de la empresa JEN C Events, en la que, sin contar con Lamine, usaron el lema de: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, se lee en la publicación. Sin embargo, tras apenas unas horas de su anuncio, tuvieron que cambiar casi toda la planeación; el nuevo hotel se modificó a uno que estuviera más cerca y más elegante. De igual manera, se cambiaron los paquetes y precios de los boletos; los más elevados ya se agotaron.

La empresa organizadora enfatizó que a pesar de los cambios, se respetaban los boletos que ya habían sido comprados y en caso de no poder asistir, se haría la devolución completa. Uno de los principales propósitos es hacer una cena y fiesta de navidad en la que se pueda conocer a Sheila Ebana, aprovechando el interés que genera el joven futbolista español y su entorno. El evento se limitó a 400 personas, accediendo sólo mayores de 18 años y se realizará de 19:30 a 00:00 horas y contará con música en vivo, DJ y amenidades.

El costo de los boletos se dividió en tres categorías, aunque todas inlcuyen vino espumoso a la llegada, menú de tres platos, café o té y agua sin o con gas. En lo demás, la standard incluye una copa de vino, la entrada plateada ofrece una foto grupal junto a la madre de Lamine y media botella de vino. La última, la VIP, tiene un asiente preferencial cerca de Sheila y una oportunidad de una foto personal.

Este evento se suma a otro de los casos polémicos de los padres de Lamine, quien entre los aficionados e internautas, aseguran que esos actos y declaraciones terminarán por afectar la carrera todavía no consolidada del atacante blaugrana.