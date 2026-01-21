Los Broncos fichan a Ben DiNucci ante la baja de Bo Nix

enero 20, 2026

A pocos días de disputar la Final de la Conferencia Americana, los Denver Broncos han tenido que realizar un movimiento de último minuto. El equipo de Colorado anunció oficialmente la contratación del mariscal de campo Ben DiNucci, una decisión forzada tras la lesión de Bo Nix durante el duelo de la Ronda Divisional.

La baja de Nix representa un golpe durísimo para las aspiraciones de Denver. El joven pasador había sido el motor de la ofensiva durante toda la temporada, guiando al equipo hasta las puertas del Super Bowl LX. Sin embargo, tras confirmarse la gravedad de su lesión, el entrenador en jefe Sean Payton se vio obligado a buscar un reemplazo en el mercado de agentes libres, recurriendo a un viejo conocido.

DiNucci no es un extraño en el vestuario de Sean Payton. En 2023, el pasador ya formó parte de la escuadra de prácticas de los Broncos tras una prueba en el campamento de novatos. Aunque en aquella etapa no disputó minutos oficiales, su conocimiento del sistema ofensivo de Payton fue el factor determinante para su contratación inmediata como “seguro de vida” ante la crisis de lesiones.

Un historial de claroscuros

Seleccionado originalmente por los Dallas Cowboys en la séptima ronda del Draft 2020, DiNucci tuvo un debut accidentado en la NFL cuando las lesiones de Dak Prescott y Andy Dalton lo obligaron a ser titular frente a los Philadelphia Eagles. Aquella noche, a pesar de completar 21 envíos para 180 yardas, sus errores y capturas derivaron en una derrota que marcó su salida de Texas. Ahora, con mayor madurez, busca redimirse en el rol de apoyo táctico.

La jerarquía para la Final de la AFC

A pesar de la llegada de DiNucci, la titularidad para el duelo por el campeonato de la Conferencia Americana ante los Patriots tiene nombre y apellido: Jarrett Stidham. El experimentado pasador recibirá el voto de confianza de Payton para guiar la ofensiva, teniendo al exLonghorn Sam Ehlinger como su suplente inmediato.

Ben DiNucci ha sido firmado inicialmente para la escuadra de prácticas y operará como la tercera opción en caso de una emergencia extrema. Su misión esta semana será presionar a Stidham en los entrenamientos y estar listo si el destino vuelve a sacudir el tablero de Denver en su búsqueda por el trofeo Vince Lombardi.