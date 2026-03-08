Llaman a productores a regularizar sus concesiones de agua, en Veracruz son 3 módulos de atención

marzo 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En Veracruz se abrieron 3 módulos de atención y orientación para productores que requieran regularizar sus concesiones de agua en la entidad, cuya fecha límite es el 28 de abril, a fin de poder acceder a los programas federales.

La Secretaría de Agricultura dio a conocer que en la entidad veracruzana se ubicarán en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Xalapa, ubicada en la carretera Xalapa-Veracruz, colonia Olmos de Las Ánimas; otro en Cosamaloapan en avenida Los Zapotecos 1 primer piso, en la localidad Ciudad Alemán; y el tercero en la carretera Pánuco-Tempoal, colonia Rafael Hernández Ochoa, en Pánuco.

El programa de regularización de concesiones de agua es para aquellas de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que se vencieron entre los años 2017 y 2025-

“Tener en orden las concesiones de agua no solo brinda certeza jurídica sobre el uso del recurso, también permite que las y los productores puedan acceder a los programas federales como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA)”, dice un comunicado emitido por Agricultura.

Con el programa de PEUA se pueden obtener tarifas de estímulo en el consumo de energía eléctrica para riego, lo que contribuye a reducir costos y fortalecer la producción agrícola.

Para ello, la Conagua instaló módulos de atención en distintas regiones del país, donde se brinda orientación y acompañamiento a las y los productores interesados en aprovechar estas facilidades administrativas.

La ubicación de los módulos puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1034582/M_dulos_de_atenci_n_Conagua.pdf

Los requisitos que deben cumplir son: ser propietarios de los predios correspondientes, presentar copia del título de concesión a regularizar; comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años; entregar un escrito libre solicitando la adhesión al Decreto; realizar el pago correspondiente al trámite. Los usuarios agrícolas están exentos de este pago.