Ley insuficiente deja sin castigo a agresores de mujeres en política: diputada

octubre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante el incremento de casos de violencia política en razón de género, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, afirmó que es necesario modificar la ley para fortalecer la protección de las mujeres que participan en política.

Señaló que hace falta agregar criterios claros que permitan tipificar y sancionar este tipo de violencia en Veracruz, pues actualmente algunas conductas quedan impunes debido a vacíos o ambigüedades legales.

“Habría que poner un punto, quizá en el Código Electoral, donde estos criterios puedan ser más amplios y no tan subjetivos. No esperar hasta lo directo, es decir, hasta que ya haya una palabra altisonante para decir que se afecta el derecho de la persona; sino analizar distintas tonalidades de cómo se ejerce la violencia”, expuso.

Durante el último proceso electoral, Veracruz se ubicó entre los estados con mayor número de casos de violencia política de género, de acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y el Instituto Nacional Electoral (INE).

De junio de 2024 a mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) recibió 47 denuncias formales relacionadas con agresiones, amenazas, difamación y obstrucción del ejercicio político, en contra de mujeres que participaron como candidatas, regidoras, presidentas municipales o militantes de partidos políticos.

Además del hostigamiento verbal, muchas candidatas denunciaron campañas de desprestigio en redes sociales, difusión de contenido sexista, edición de videos con fines de burla o intimidación y, en algunos casos, amenazas contra sus familiares.