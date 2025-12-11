Ley de Deudores Alimentarios es necesaria pero insuficiente sin educación y formación humana: arzobispo Patrón Wong

diciembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, consideró que las sanciones previstas en la Ley de Deudores Alimentarios no serán suficientes para resolver el incumplimiento de la pensión alimenticia si no se atiende el origen del problema como la falta de formación humana y responsabilidad afectiva.

Al ser cuestionado sobre los mecanismos legales aplicables a padres que evaden sus obligaciones, el líder de la Iglesia católica señaló que la legislación puede servir como herramienta, pero no transformará la conciencia de quienes se niegan a asumir su papel.

“La ley puede ser una respuesta, pero no es la respuesta. Hay cosas que no se pueden imponer por ley. Necesitamos un camino de formación y concientización para quienes no obran humanamente”, afirmó.

Patrón Wong lamentó que existan padres que, además de incumplir económicamente, ejercen violencia o muestran indiferencia hacia sus hijos.

“Lo más triste es cuando un corazón pierde humanidad: no ama a quien debe amar, los violenta o se olvida de ellos”, dijo.

Recordó que en muchos hogares las figuras maternas y familiares son quienes sostienen la crianza cuando el padre se ausenta.

“A las mamás no las vemos solas. Tienen a Dios, a la Virgen de Guadalupe y a sus familias que las aman y las acompañan”, expresó.