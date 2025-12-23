“Last Christmas” es la canción navideña más escuchada en México

diciembre 23, 2025

La canción navideña más escuchada en México en 2025 no es “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, sino “Last Christmas” de Wham!, según reveló Spotify con datos de los primeros 18 días de diciembre.

Spotify dio a conocer su listado de temas navideños más reproducidos en México, donde “Last Christmas” se posicionó en el primer lugar con más de 10.1 millones de reproducciones, superando al clásico de Carey.

La plataforma destacó que, aunque el top general está dominado por artistas internacionales, solo dos temas en español entraron al top 5. El top 5 de canciones navideñas más escuchadas en México en este 2025 es:

“Last Christmas” – Wham!

– Wham! “Snowman” – Sia

– Sia “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey

– Mariah Carey “Navidad Sin Ti” – Los Bukis

– Los Bukis “A la Rorro Niño” – Chiquitines TV

– Chiquitines TV

“Last Christmas” fue escrita, producida e interpretada por George Michael en 1984, la cual habla de un rompimiento amoroso y de una persona sola en medio de la Nochebuena, convirtiéndose en un himno navideño melancólico.

Además, el listado también refleja el cariño del público mexicano hacia Los Bukis y Marco Antonio Solís, con “Navidad Sin Ti” en el cuarto lugar. Esto refuerza el peso de la música en español en la temporada decembrina.