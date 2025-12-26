Frente frío 24 traerá descenso térmico y lluvias en el noroeste del país

diciembre 26, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de Conagua Clima, informó su Pronóstico Meteorológico General de las 06:00 horas para el clima de este 26 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información, un nuevo frente frío (núm. 24) ingresará a Baja California, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California; adicionalmente lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, existirán condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Por otro lado, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, se originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Simultáneamente, un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Clima de hoy a detalle por zonas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.