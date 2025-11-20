Se acerca la primera tormenta invernal a México

noviembre 20, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada en México, que se formará a partir del frente frío número 16, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y el río atmosférico,

La tormenta invernal tiene previsto su arribo este viernes 21 de noviembre y podría generar afectaciones severas, especialmente en el norte y noroeste del país. Por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informados y seguir las recomendaciones debido a las bajas temperaturas que se prevén.

⇒ La entrada de la tormenta invernal traerá la posibilidad de caída de agua nieve, temperaturas bajo cero y heladas en varias zonas de la República mexicana. Además aumentará las probabilidades de precipitaciones intensas.

Las siguientes entidades serán azotadas por las condiciones del frente frío 16 y la tormenta invernal:

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y Sonora.

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Se consideran tormentas invernales a la combinación de las siguientes condiciones por uno o varios días: lluvia, vientos muy fuertes, frío extremo y caída de aguanieve o nieve. Dichas condiciones se presentan con mayor frecuencia en época invernal, sin embargo pueden ocurrir antes de que el otoño finalice o a principios de la primavera.