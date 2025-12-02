Frente Frío 17 congela parte de México esta semana

diciembre 2, 2025

El Frente Frío 17 generará condiciones de clima extremo en buena parte del país —una razón más para que muchos “adelanten el ponche” esta semana, ante el frío.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta perturbación atmosférica atravesará el norte y noreste del país, acompañada de una masa de aire polar que mantendrá temperaturas bajas a muy bajas durante las mañanas y las noches, sobre todo en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

De acuerdo con Cadena Política, , las autoridades prevén heladas al amanecer, lluvias, viento fuerte y rachas de hasta 70 km/h en algunas regiones costeras. También se esperan lluvias intensas en entidades del oriente y noreste, lo que podría complicar la circulación y la estabilidad de comunidades vulnerables.

Estados con mayor riesgo de heladas y frío intenso

De acuerdo con los reportes más recientes, las zonas más vulnerables durante los próximos días incluyen:

Frío severo (-10 a -5 °C): sierras de Chihuahua y Durango.

Heladas (-5 a 0 °C): sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas frescas (0 a 5 °C): zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en estados como Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, así como vientos intensos en costas del Golfo, lo que aumenta riesgos por caída de ramas o accidentes de tránsito.

Qué hacer para protegerse del frente frío

Abrígate bien: usa varias capas de ropa, gorro, bufanda y guantes sobre todo al amanecer o anochecer.

Evita salidas innecesarias en zonas de heladas o viento fuerte.

Si vas a conducir, revisa el estado de llantas y frenos, y maneja con precaución ante posibles lluvia o hielo.

Cuidar a personas vulnerables: adultos mayores, niños o personas con enfermedades crónicas, especialmente con el frío intenso.

Mantente informado: revisa los avisos del SMN y autoridades locales por cambios de clima o alertas adicionales.