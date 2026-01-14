enero 14, 2026

Por allá del año 2000, se aprobó el decreto que dio pie a la creación de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Veracruz, que no fue otra cosa que el organismo que operó durante unos años, no más de 5 quizá; con mucho éxito el fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje.

En aquellos años, las oficinas centrales estuvieron en el World Trade Center Veracruz y su primer director fue un ex gerente del Crown Plaza Ciudad de México, después de la salida de aquel señor que ni idea tenía de donde estaba Tecolutla, llegó José María Barquín, un jarocho de familia hotelera de toda la vida, con el fueron los mejores años de la oficina aquella.

La oficina era vigilada por un Comité Técnico que estuvo conformado el subsecretario de Turismo, Mauricio Guillaumin que fue el presidente, también había hoteleros de las 7 regiones como representantes y participaban además representantes de la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado, que siempre estuvieron pendientes del ejercicio de aquellos recursos.

Todo muy top en aquel entonces, grandes congresos médicos llegaron bajo la gestión de esa oficina, también aquel congreso de tecnología del petroleo, EXITEP recuerdo se llamaba; en ese periodo además, se lanzaron desde la OVC con mucho éxito las rutas del café, el turismo de aventura con los rápidos en Jalcomulco y el río Filobobos, además de un montón de viajes de promoción a ferias turísticas establecidas, todo muy exitoso la verdad.

Las esas bases de promoción turísticas que habrían de servir posteriormente, se construyeron en el gobierno de Miguel Alemán y bajo el ala de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que ahí estaba sectorizada la subsecretaría de Turismo.

Más tarde con al llegada de Fidel Herrera Beltrán, surge la secretaría de Turismo que más que otra cosa, fue para darle chamba al lic. Sousa, gran amigo de Fidel Herrera, así que a la Oficina de Visitantes y Convenciones como todo en ese periodo de gobierno, se lo llevó la China Hilaria, aquello fue un gobierno de hacer sin hacer, puentes pagados que nunca se hicieron, programas de promoción ejercidos, pero jamás ejecutados y secretarías creadas sin presupuesto, un sueño guajiro de principio a fin.

Y de ahí pal real, todo fue a peor, desapareció la Oficina de Visitantes y Convenciones y se inventaron quien sabe que mecanismo para gastarse los recursos recaudados, sin mayor orden, ni rigor, ni mucho menos forma, lo último que supe, es que lo ejercía discrecionalmente la Secretaría de Turismo y quien sabe pa’ qué.

Hoy los diputados han dispuesto, que el dinero del impuesto al hospedaje, dejará de ser sólo escaparate para convertirse también en cimientos, así que el Congreso local aprobó reformas al Código Financiero, que permiten que estos recursos no se limiten a la promoción turística, sino que se inviertan en infraestructura, servicios y desarrollo de un turismo sostenible que preserve lo natural y lo cultural, y genere economía real.

La iniciativa, que envió al congreso local la gobernadora Rocío Nahle, parte de que los recursos públicos deben producir resultados visibles, por ello el Gobierno del Estado asumirá la responsabilidad total del manejo del impuesto, con la obligación de que su aplicación impacte en empleo, patrimonio, obras y posicionamiento turístico del estado.

El nuevo modelo que se ejercerá, contempla la creación de un fideicomiso con reglas claras, un administrador especializado y un comité técnico encabezado por la titular del Ejecutivo estatal, acompañado por dependencias clave y representantes del sector hotelero. Transparencia, control y alineación con la política turística estatal serán la consigna, algo así como lo que se hizo en aquellos años del gobierno de Miguel Alemán.

¡Pues ni tan mal! Por cierto que en aquellos años, el instrumento contemplaba ya que los recursos recaudados, no solo fueran para la promoción turística, también se ejercieran en capacitación e infraestructura… No estábamos tan perdidos ¡Caray! Porque que crees lector, lectora querida, ese fue mi primer trabajo formal.

En fin mis chulos con ese bonito noticia los dejo, nos leemos mañana.