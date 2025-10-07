Kidd Voodoo regresa a México con dos shows intensos y provocadores

octubre 7, 2025

El “Sátiro” de Maipú, Kidd Voodoo, regresa a México para presentar dos conciertos que prometen ser una descarga de reggaetón, trap y energía sin filtros. El artista chileno llegará el 14 de noviembre al Foro Puebla en la Ciudad de México y el 16 de noviembre al Café Iguana en Monterrey, dos fechas que marcarán el reencuentro con sus fans mexicanos en medio de una de las etapas más sólidas de su carrera.

La venta general iniciará este 8 de octubre a través de Ticketmaster, y los boletos también podrán adquirirse directamente en las taquillas de los recintos. Serán dos noches de intensidad y provocación, donde Kidd Voodoo desplegará todo su carisma y fuerza escénica en una fiesta que combina sensualidad, ritmo y letras cargadas de autenticidad.

Sátirología Deluxe consolida el sonido y la evolución de Kidd Voodoo

Tras conquistar a miles de seguidores con éxitos virales como “PONTE LOKITA” y “Me Mareo”, Kidd Voodoo presentó recientemente SATIROLOGÍA (DELUXE EDITION), un álbum que reafirma su versatilidad y talento para explorar nuevos territorios de la música urbana.

El proyecto cuenta con colaboraciones de peso junto a Ñengo Flow, Slayter y Yandel, artistas con los que comparte una visión audaz del género. En este material, el intérprete chileno fusiona ritmos latinos, beats internacionales y letras provocadoras que se han convertido en su sello distintivo.

Una carrera en ascenso que redefine el panorama urbano latinoamericano

Kidd Voodoo fue reconocido como Artista del Año en los Premios Cordillera 2025, consolidándose como una de las figuras más representativas del movimiento urbano actual. Con más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, su música ha trascendido fronteras y lo ha llevado a presentarse en los principales escenarios de América Latina.

Desde su debut con Los Rompecorazones, Vol. 2 en 2024, el artista chileno ha evolucionado hacia una propuesta más madura, emocional y poderosa, conectando con nuevas audiencias sin perder la esencia que lo caracteriza.

Dos noches imperdibles para los amantes del reggaetón y el trap

Con un sonido que mezcla lo pasional y lo rebelde, Kidd Voodoo promete shows explosivos, llenos de ritmo y conexión con su público. CDMX y Monterrey serán las sedes de una celebración urbana donde la música, la energía y la lírica del “Sátiro” volverán a demostrar por qué Chile se ha convertido en una de las potencias musicales del continente.