Katia Itzel García, nominada a “Mejor Árbitra” del Mundo

noviembre 7, 2025

La árbitra central mexicana, Katia Itzel García, ha recibido un prestigioso reconocimiento internacional: la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) la incluyó en la lista de nominadas para el premio a la Mejor Árbitra del Mundo 2025.

Esta nominación subraya el excelente desempeño y la rápida consolidación de García en el arbitraje de élite, tanto en la Liga MX Femenil como en el circuito internacional de la FIFA.

La IFFHS considera el rendimiento de las árbitras en un periodo de 12 meses. Los logros de Katia Itzel García que la impulsaron a esta nominación incluyen:

Ascenso a Liga MX Varonil: García continuó haciendo historia al ser una de las pocas mujeres en dirigir encuentros del máximo circuito del fútbol mexicano varonil, la Liga MX. Su actuación en estos juegos fue consistente y aplaudida.

Torneos Internacionales: Su calidad arbitral le valió ser considerada para importantes competiciones organizadas por la FIFA y la CONCACAF, manteniendo un alto nivel de exigencia en la toma de decisiones.

El prestigio de la nominación

La nominación de Katia Itzel García la coloca junto a las árbitras más respetadas y condecoradas del planeta, incluyendo a figuras que han participado en finales de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Este tipo de reconocimientos internacionales no solo destacan su talento individual, sino que también realzan el nivel del arbitraje femenino en México y en la región de CONCACAF.

El ganador del premio a la Mejor Árbitra del Mundo de la IFFHS se elige mediante un proceso de votación que involucra a:

Miembros del Consejo Editorial de la IFFHS.

Periodistas especializados en fútbol.

Expertos de diversos países alrededor del mundo.

El anuncio de la ganadora se espera para las próximas semanas, lo que mantiene en expectativa a la comunidad arbitral mexicana.

Dato Relevante: Esta nominación de Katia Itzel García se suma a la de Javier Aguirre como Mejor Entrenador del Mundo por la FIFA, consolidando una semana de éxitos para el talento mexicano en la élite del fútbol internacional.