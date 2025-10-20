Kali Uchis anuncia su gira The Sincerely Tour Latinoamérica con cierre en México

octubre 20, 2025

La ganadora del GRAMMY®, Kali Uchis, confirmó el regreso a Latinoamérica con su gira The Sincerely Tour, un recorrido que llevará su estilo único por Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México durante febrero de 2026. Tras conquistar Norteamérica con 29 conciertos completamente agotados y más de 300 mil fans reunidos, la artista colombo-estadounidense prepara una nueva etapa cargada de emoción y cercanía con su público latino.

Producida por Live Nation, la gira comenzará el 8 de febrero en Vibra São Paulo, Brasil, y concluirá con tres noches especiales en México, cerrando el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Uchis también se presentará en Monterrey (Auditorio Banamex) y Guadalajara (Auditorio Telmex), consolidando su conexión con el público mexicano que ha acompañado cada paso de su carrera.

El álbum Sincerely P.S. muestra a una artista más íntima y emocional

La gira acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely: P.S., una extensión del proyecto original Sincerely, que la artista describe como su trabajo más íntimo, honesto y vulnerable. Este disco de 19 canciones, producido y escrito por ella misma, incluye cinco nuevos temas, entre ellos “Cry About It”, una colaboración bilingüe con Ravyn Lenae, que refleja la esencia emocional del proyecto.

El álbum explora el poder sanador del amor y la conexión humana, mostrando a una Kali más introspectiva. El lanzamiento estuvo acompañado del videoclip de “All I Can Say”, dirigido por Bethany Vargas, una pieza inspirada en el cine noir clásico de los años 50, donde Uchis encarna a una sirena cinematográfica en una atmósfera elegante y nostálgica. https://youtube.com/watch?v=obBXhTwFsKQ%3Fsi%3DFuZ8BnFxtWXqsYm0

Fechas confirmadas y detalles para adquirir los boletos del tour latinoamericano

Los boletos estarán disponibles en KaliUchis.com, con Preventa Banamex el 24 de octubre de 2025 y venta general a partir del 25 de octubre en las taquillas de los recintos y a través de Ticketmaster.

Fechas de The Sincerely Tour Latinoamérica 2026

8 feb – São Paulo, Brasil – Vibra São Paulo

– São Paulo, Brasil – Vibra São Paulo 10 feb – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

– Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena 12 feb – Santiago, Chile – Movistar Arena

– Santiago, Chile – Movistar Arena 15 feb – Lima, Perú – Costa 21

– Lima, Perú – Costa 21 18 feb – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

– Bogotá, Colombia – Movistar Arena 21 feb – Monterrey, México – Auditorio Banamex

– Monterrey, México – Auditorio Banamex 22 feb – Guadalajara, México – Auditorio Telmex

– Guadalajara, México – Auditorio Telmex 25 feb – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

Una carrera que redefine la música latina desde la sensibilidad y la innovación

Con nueve nominaciones al GRAMMY® y una victoria por el tema “10%” junto a Kaytranada, Kali Uchis se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música global. Su éxito “telepatía” superó los 2 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en la canción en español de una solista que más tiempo ha permanecido en el Billboard Hot 100 en la última década.

Reconocida por su versatilidad y estilo, Uchis ha colaborado con artistas como SZA, Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Gorillaz, KAROL G, Peso Pluma y Rauw Alejandro. Su disco ORQUÍDEAS (2024) alcanzó el #2 del Billboard 200, recibió nominaciones a los GRAMMY® y Latin GRAMMYs, y fue elogiado por medios como TIME, Rolling Stone, Complex y The New York Times, reafirmando su lugar como una figura clave en la música contemporánea.