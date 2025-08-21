Jueza ordena no mantener incomunicado a Chávez Jr.

agosto 21, 2025

Una jueza de amparo ha dictado una orden para que las autoridades penitenciarias no mantengan incomunicado al boxeador Julio César Chávez Junior, quien se encuentra en el penal federal número 11 en Hermosillo, Sonora. Esta decisión se produjo después de que Chávez Carrasco tramitara un amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, reclamando una “ilegal privación de la libertad e incomunicación”.

La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero, otorgó una suspensión de plano, ordenando que la incomunicación en el Centro Federal de Readaptación Social cese de inmediato. Esta resolución se fundamenta en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que protege los derechos de los individuos en situaciones de privación de libertad.

Chávez Jr. fue deportado a México el lunes por autoridades de Estados Unidos y actualmente enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, específicamente por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Este sábado, se presentará nuevamente ante el juez de control que lleva su caso para determinar si será vinculado a proceso.

La situación de Chávez Jr. ha generado atención mediática, dado su legado familiar en el boxeo y las serias acusaciones que enfrenta.

Por el momento, Chávez Jr. permanece en prisión preventiva justificada en el penal federal de Hermosillo, mientras se espera la próxima audiencia.