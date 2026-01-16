Jóvenes emprendedores tendrán apoyo en esta administración municipal 

enero 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Juventud del Ayuntamiento de Xalapa, Rafael Alarcón Barrientos, afirmó que habrá un apoyo importante en esta administración a los jóvenes emprendedores y estudiantes.

«Estamos preparando un programa para ayudar a muchos jóvenes que son emprendedores, pero recordemos que hay muchos estudiantes y hay jóvenes que quieren participar».

Sostuvo que desde la administración municipal habrá un gran impulso a la juventud en sus distintas demandas.

Expuso que a días de iniciar este gobierno, ha habido gran acercamiento de este sector de la población con sus autoridades y que se les dará toda la atención.

«Programas que tienen que ver con temas de territorio, el fortalecimiento de las capacitaciones en temas de educación financiera».

Señaló que están haciendo alianzas justamente con organizaciones y fundaciones para poder colaborar y llegar a más.

Refirió que habrá acciones para implementar como el cuidado, prevención y visibilizar las distintas realidades de la juventud y darle cauce a las distintas propuestas planteadas.