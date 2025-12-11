Joven de Coatepec necesita cirugía de urgencia tras accidente en motocicleta

diciembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares y amigos de Gerardo Alexis Pérez Ramírez han lanzado un urgente llamado a la solidaridad ciudadana y económica, luego de que el joven sufriera un grave accidente motociclístico la noche del miércoles 10 de diciembre en la carretera de Las Trancas a Coatepec.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas en la curva del Campo Las Calaveras. Según sus allegados, las malas condiciones de la carretera y la brisa provocaron que la motocicleta derrapara, causándole a Gerardo Alexis una fractura de fémur en la pierna derecha.

Inicialmente, el joven fue atendido en el Hospital Civil de Coatepec, pero debido a la gravedad de la lesión y la necesidad de una intervención especializada, su familia ha gestionado su traslado al Hospital Civil de Xalapa.

El traslado está programado para la tarde de este jueves 11 de diciembre a las 3:00 p.m., donde será valorado para una cirugía de urgencia.

La situación se ha complicado debido a que Gerardo Alexis no cuenta con seguro médico. Sus familiares han sido notificados por el hospital sobre la falta de material quirúrgico necesario en la institución, lo que incrementará considerablemente los costos de la operación y los insumos.

La hermana del joven pidió apoyo a la población, asegurando que el accidente los tomó por sorpresa y que no cuentan con los recursos económicos para cubrir los elevados gastos médicos. La familia agradeció de antemano cualquier ayuda que pueda surgir.