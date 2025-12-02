Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”, acepta cargos por narcotráfico en EU

diciembre 2, 2025

El hijo del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, se declaró culpable este lunes 1 de diciembre de 2025 en un tribunal de Chicago, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

De acuerdo con medios locales, “El Güero” admitió su responsabilidad en la supervisión y distribución de drogas como cocaína, heroína y fentanilo, al dirigir junto a su hermano Ovidio una facción del Cartel de Sinaloa.

Asimismo, aceptó colaborar con la Justicia estadounidense y tendrá una nueva audiencia el próximo 1 de junio de 2026, según la jueza Sharon Johnson Coleman. Anteriormente, se había declarado inocente el año pasado.

El mexicano llegó a Estados Unidos en 2024 en un vuelo privado acompañado de Ismael “El Mayo” Zambada. Este arresto, vinculado a otros miembros, evidenció fracturas internas y conflictos violentos en la organización.

Su hermano Ovidio también se declaró culpable el pasado mes de julio del año en curso; ambos enfrentan cargos por dirigir una organización designada como terrorista por la administración del presidente Donald Trump.

De igual forma, “El Mayo” admitió en agosto, ante un tribunal federal de Nueva York, cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas, contribuyendo al desmantelamiento de la red del Cártel de Sinaloa.