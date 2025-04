Jake Paul boxeará contra Julio César Chávez Jr

Jake Paul confirmó a través de sus redes sociales que se enfrentará a Julio César Chávez Jr. en una pelea oficial que se realizará en Estados Unidos. El combate está programado para el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California.

En su mensaje, Paul dirigió unas palabras a la leyenda Julio César Chávez, asegurando que lo hará sentir orgulloso al vencer a su hijo: “derrotaré a Julio y enorgulleceré al señor Chávez como nunca antes”.

El enfrentamiento con Chávez Jr. será a 10 rounds de tres minutos en la categoría crucero, con guantes de 10 onzas. “Chávez Jr. es mexicano, pero yo, “El Gallo De Dorado”, mexi-puedo noquearlo“, sentenció.

El influencer y empresario ha ido consolidándose en el boxeo, destacando que su última pelea contra Mike Tyson generó grandes ingresos.

“Hace cinco años, subí al ring para mi debut profesional tras una pelea amateur, y cada pelea desde entonces ha sido un paso más hacia el título mundial. Acabo de derrotar al hombre más rudo del planeta (Mike Tyson) y batí múltiples récords, y ahora me enfrento a un excampeón mundial con 54 victorias, a quien Canelo apenas pudo vencer”, expresó a través de la plataforma X

La pelea será transmitida por pago por evento a través de la plataforma DAZN, que llevará el evento a nivel mundial. La cartelera también incluirá como pelea coestelar la defensa de los títulos crucero de la AMB y la OMB por parte de Gilberto “Zurdo” Ramírez contra Yuniel Dorticós.

