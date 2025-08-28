Jackie Chan confirma su participación en Spider-Man 4

agosto 28, 2025

Jackie Chan confirmó que su equipo de dobles y artistas marciales, conocido como Jackie Chan Stunt Team, está trabajando activamente en la producción de “Spider-Man: Brand New Day”.

El popular actor aclaró que él no actúa en la película, pero sí supervisa personalmente las coreografías para hacer las escenas de acción más impactantes y realistas.

“Mi equipo de especialistas está ocupado filmando Spider-Man, y yo soy el director de acción del equipo de Jackie Chan”, declaró en una entrevista reciente.

Además, comentó que el director, Destin Daniel Cretton, se sorprendió al verlo en persona en los ensayos. Dejó claro que el equipo forma parte de su familia profesional.

Por otro lado, destacó el compromiso de Tom Holland en las escenas de acción, las cuales rinden homenaje a sus películas clásicas e incluso él mismo realizó muchas de las acrobacias.

La producción de “Spider-Man: Brand New Day” comenzó este agosto en Escocia, con una apuesta clara por escenas de acción más prácticas y menos efectos digitales.

El elenco incluye a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink y otros actores en papeles aún sin revelar.

La película tiene prevista su fecha de estreno mundial para el 31 de julio de 2026.