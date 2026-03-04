Iván Ferreiro celebrará tres décadas y media de trayectoria en México

marzo 3, 2026

El emblemático Teatro Metropólitan se prepara para recibir una de las noches más memorables del rock en español con la llegada de Iván Ferreiro y su gira “Hoy x Ayer”. Este tour, anunciado oficialmente en 2025, representa una conmemoración profunda de sus 35 años de carrera, permitiendo al público mexicano ser parte de un festejo internacional que honra el legado de uno de los compositores más respetados de Galicia. La cita promete ser un recorrido emocional que abarca desde sus himnos con Los Piratas hasta sus producciones más contemporáneas en solitario.

El cantautor gallego recorre su historia musical desde Los Piratas hasta hoy

La trayectoria de Ferreiro es un pilar fundamental del género, iniciando en 1991 como la voz principal de Los Piratas. Tras consolidar cinco álbumes con la agrupación, el artista emprendió un camino como solista en 2004 que ha sumado siete producciones adicionales, alcanzando un total de doce discos de estudio. Su catálogo se enriquece además con proyectos especiales como Cena Recalentada y grabaciones en directo que demuestran su versatilidad y vigencia en la escena española.

Antes de alcanzar el estrellato, la vida de Iván estuvo ligada al trabajo duro; un dato curioso es que fue camarero en un bar de Vigo durante su adolescencia para apoyar a su familia. Fue en ese entorno cotidiano donde comenzó su vínculo con la música, una chispa que lo llevaría más tarde a liderar bandas y convertirse en el referente que es hoy. Con más de 700 mil oyentes mensuales en plataformas digitales, su impacto sigue uniendo a distintas generaciones a través de letras cargadas de introspección.

Un formato íntimo diseñado para conectar emocionalmente con el público mexicano

La gira “Hoy x Ayer”, que arranca en mayo en España, se distingue por ofrecer un espectáculo centrado en la conexión emocional y la interpretación vocal. Bajo este concepto, Ferreiro busca revisitar canciones “que lo fueron todo” en su historia, rescatando incluso piezas que no han sido interpretadas en vivo desde hace más de dos décadas. Esta propuesta íntima garantiza que clásicos como “Turnedo” y “El Equilibrio es Imposible” resuenen con una fuerza renovada en el recinto de la Ciudad de México.

La presentación en el Teatro Metropólitan no es solo un concierto, sino una expansión de su celebración de aniversario diseñada específicamente para agradecer la fidelidad de sus seguidores. El evento permitirá disfrutar de la voz de un artista que ha sabido mantenerse como una figura imprescindible del rock contemporáneo. Para asegurar un lugar en este encuentro, la Preventa Banamex iniciará el 5 de marzo vía Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá el 6 de marzo para todo el público.