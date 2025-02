Kenny y los Eléctricos celebra 45 años con música nueva y concierto en el Teatro Metropólitan

febrero 26, 2025

Después de un tiempo de no haber compuesto música inédita, Kenny y los Eléctricos tienen en sus planes el lanzamiento de un disco con música nueva.

Apenas hace unos días lanzaron el sencillo “Perdóname”, que será acompañado con más temas nuevos, de los cuales hay al menos 10 composiciones, con los que la agrupación de rock celebrará 45 años de recorrido.

“Hace muchos años que no que no componíamos algo nuevo. Hoy estamos componiendo mucho más, nos nació y estamos contentos. Vamos a escoger las mejores, a metemos a ensayar esta semana y así vamos a ir escogiendo una por una”, dijo Kenny Avilés, su vocalista y líder, en entrevista con El Sol de México.

Formada en Los Ángeles, California, con sangre mexicana, Kenny y los Eléctricos han sido parte de la imagen del rock en español. Por su alineación pasaron músicos como Aleks Syntek, Alejandra Guzmán, Sabo Romo y Alejandro Marcovich, ambos miembros de Caifanes.

Persistiendo a pesar de los cambios, la agrupación se ha mantenido unida, adaptándose a las nuevas dinámicas de la industria musical, por ejemplo, el streaming y la evolución del consumo de la música por parte del público.

“Muchos músicos se quejan, pero a mí se me hace increíble que estés más en contacto con tus fans por medio de las redes, antes no era así, era imposible. A mí me encanta, te escuchan de todo el mundo y te ven”, explicó la llamada “Madre del rock mexicano”.

Para Kenny Avilés, eso ha dado para que su música trascienda por diferentes generaciones. “Últimamente cuando salgo a la calle hay mucha gente joven, de 15 o 20 años, que me pide una foto, antes nada más teníamos a los fans cautivos que nos seguían, de 40 o 50 años”, comentó.

Kenny prepara show en el Metropólitan

Cumplir cuatro décadas y media es razón más que suficiente para que Kenny y los Eléctricos planeen un año de festejos, que se prolongará del estudio de grabación a los escenarios.

El 31 de mayo llegarán al Teatro Metropólitan para dar un show en el que recibirán a entre 10 y 15 artistas como invitados. “Queremos llevar no nada más este grupo, sino hacer algo con metales y con cuerdas, que sea un poquito diferente”, dijo Kenny Avilés.

La agrupación se acaba de presentar como artista invitado de la puesta en escena “Lagunilla Mi Barrio”, el pasado fin de semana, para aceptar el desafío Kenny, asistió como espectadora. “La obra me encantó, o sea, no paras de reírte”, finalizó.