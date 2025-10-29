Intentan reclutar a piloto de Maduro, fuerzas de EUA, para capturar al presidente venezolano
octubre 29, 2025
Redacción/Xalapa. Una investigación de asosiated press, reveló que durante el perido presidencial de Joe Biden, precisamente en 2025, se intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro, para que este desviara el avión donde viajaba el presidente venezolano y lo entregara a las autoridades norteamericanas.
El agente federal Edwin López, le ofreció 50 millones de recompensa a Bitner Villegas, quien ese momento fungía como piloto. Este a su vez, rechazó la propuesta, misma que le llegó a través de mensajes de Telegram.
Esta investigación revela que los esfuerzos por dar fin al régimen de Maduro, no son algo que se diera a partir de la entrada de Trump, quien ha puesto en marcha políticas agresivas en contra de Venezuela, sino que este proyecto se venía gestando desde la administración de Biden.