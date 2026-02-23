Insulto racista interrumpe presentación en los BAFTA 2026

febrero 23, 2026

La gala de los BAFTA 2026 quedó marcada por un momento de tensión cuando un insulto racista se escuchó en el escenario del Royal Festival Hall. El incidente involucró a los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

El insulto, la llamada “N-word”, cortó la ceremonia y dejó al auditorio en silencio. Michael B. Jordan mostró desconcierto pero mantuvo la compostura, mientras Delroy Lindo permaneció serio, reflejando la tensión del momento.

El grito provino de John Davidson, activista escocés que padece Síndrome de Tourette con coprolalia, un trastorno que provoca decir palabras inapropiadas de forma involuntaria.

John Davidson estuvo presente en la ceremonia por la película biográfica sobre su vida, I Swear, una de las favoritas de la noche, que narra la lucha contra el estigma de su trastorno.

Expertos señalaron que la adrenalina de la gala y el estrés de ver su historia representada pudieron disparar sus tics, haciendo que el insulto saliera sin intención maliciosa.

La transmisión por la BBC incluyó el momento, pese a que los premios BAFTA no se emiten en vivo, sino con un retraso de dos horas para editar contenido inapropiado o errores técnicos.

La decisión de la BBC de dejar la palabra en la transmisión provocó indignación inmediata en redes sociales y encendió el debate sobre la responsabilidad de los medios ante este tipo de incidentes.

Jordan y Lindo continuaron con la presentación de los nominados a Mejor Efectos Visuales, cumpliendo con su papel profesional y evitando confrontaciones, mientras el público debatía sobre el polémico momento.