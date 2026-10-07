AUTORIDADES INSTALAN CENTRO DE COMANDO PERMANENTE ANTE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

octubre 6, 2026

Poza Rica, Veracruz, a 06 de octubre de 2026.– El Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, participó en la instalación del Centro de Comando Permanente, establecido en este municipio para fortalecer la coordinación de acciones de vigilancia, prevención y atención ante las condiciones meteorológicas que se presentan en la región norte de Veracruz.

La puesta en marcha estuvo encabezada por la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, junto con autoridades estatales y federales de Protección Civil, con la participación de la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y ayuntamientos de la zona norte.

Desde este Centro de Comando se dará seguimiento permanente a la evolución de las condiciones meteorológicas, con especial atención a la interacción del Frente Frío número 1 y la formación del Disturbio Tropical 92L frente a las costas veracruzanas, a fin de mantener una respuesta coordinada ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Con la instalación de este Centro de Comando en las instituciones participantes fortalecen la coordinación operativa y el intercambio de información para actuar de manera organizada ante la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona norte del estado.